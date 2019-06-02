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  • Gezici Onur Ünlü'den skandal 1453 paylaşımı: İstanbul'un fethine işgal dedi, takipçilerine hakaret etti
02 Haziran 2019 Pazar 23:27 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 23:35

Gezici Onur Ünlü'den skandal 1453 paylaşımı: İstanbul'un fethine işgal dedi, takipçilerine hakaret etti

Gezici Onur Ünlü'den skandal 1453 paylaşımı: İstanbul'un fethine işgal dedi, takipçilerine hakaret etti

Onur Ünlü Instagram hesabından skandal bir paylaşıma imza attı. İstanbul'un fethi için 'işgal' diyen Ünlü, takipçilerine de hakaret etti.

Gezici Onur Ünlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'un fethi için haddini aşan ifadeler kullandı. İstanbul'un fethine "işgal" diyen Ünlü'nün paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı.

TAKİPÇİLERİNE DE HAKARET ETTİ

Kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepkilere yol açan Ünlü "İstanbul'un 1453'teki işgalini fetih zanneden vasatlar beni takibi bırakırsa çok sevineceğim" sözleriyle takipçilerine de hakaret etti.

İşte o skandal paylaşım:

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