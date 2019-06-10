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10 Haziran 2019 Pazartesi 09:03 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:03

Geri gönderilmek istemeyen 200 mülteci kargaşa çıkardı

Geri gönderilmek istemeyen 200 mülteci kargaşa çıkardı

Iğdır'daki Geri Gönderme Merkezi´nde kalan 200 göçmen, geri gönderilmemek için gece kargaşa çıkardı. Güvenlik güçlerinin devreye girmesiyle olay yatıştırıldı.

Olay, Iğdır Geri Gönderme Merkezi´nde dün geceyeydana geldi. Ülkelerine geri gönderilmek istemeyen yaklaşık 200 mülteci, merkezde kargaşa çıkardı. Merkezde yaşanan olayların ardından yetkililer ve güvenlik güçlerinin devreye girmesiyle yatıştırıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, kolluk kuvvetlerinin gerekli önlemleri aldığı bildirildi. Geri Gönderme Merkezi´nde asayişin sağlandığının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

"Iğdır Geri gönderme Merkezi´nde her türlü tedbir alınmıştır, herhangi bir olay bulunmamaktadır. Valilik, göç İdaresi, emniyet, jandarma üst düzey tüm müdürler ve vali yardımcımız olay yerinde Vali Enver Ünlü de kriz merkezinde bakanlık ile irtibat halinde bakanımız gelişmeleri bizzat takip ediyor. Sorun hastalık sebebi ile değil memleketlerine gönderilmek istemedikleri için kargaşa  çıkarmışlardır. Yaşanan olaylarda firar eden olmadığı gibi çevre emniyeti en iyi şekilde alınmış durumda. Merkezdeki kargaşa ve bağrışma sona ermiştir."

(DHA)

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