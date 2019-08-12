Gerekçeli kararda ortaya çıktı! ByLock arkadaşı çıktılar

AA muhabirinin ulaştığı kararda, örgütün yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı, 15 Temmuz darbe girişiminin nasıl yapıldığı ve FETÖ'nün avukatlık yapılanması anlatıldı.

FETÖ'nün, terörist başı Fetullah Gülen tarafından 1966'da kurulduğuna ve örgütün o günden beri emellerine ulaşmak için her türlü yolu "mübah" gördüğüne vurgu yapılan kararda, örgütün öncelikli amacının kamu kurumlarına sızarak, ülke yönetimini ele geçirmek olduğuna dikkat çekildi.

Kararda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin FETÖ mensubu askerlerce bu kapsamda yapıldığı ifade edildi.

"BÖLGE AVUKAT ABİLERİ TOPLANTISINA KATILDI"

Örgüt yapısına ilişkin tespitin ardından sanıkların eylemlerinin anlatıldığı bölümde, FETÖ'nün yargı imamı olduğu iddia edilen avukat Mehmet Rasim Kuseyri'ye geniş yer verildi.

Darbe girişiminden sonra Kuseyri'nin ByLock kullanıcısı olduğunun tespiti üzerine hakkında soruşturma başlatıldığı, toplanan deliller kapsamında örgütün avukat yapılanmasına dahil olduğunun anlaşıldığı aktarıldı.

"FETÖ çatı davası"nda 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Abdülkadir Aksoy'un yanında bir dönem çalıştığı belirtilen Kuseyri'nin, "bölge avukat abileri toplantısına" dinleyici olarak katıldığı aktarıldı.

Kararda, FETÖ itirafçısı eski savcı Bayram Bozkurt'un, Kuseyri'yi Afyon'da yapılan avukatlar toplantısında gördüğü, sanığın örgüte en çok himmet veren avukatlardan olduğunu bildiği yönündeki tanık beyanı da yer aldı.

BYLOCK ŞİFRESİ: HATAY1907

Kuseyri'nin ByLock kullanımına ilişkin detaylara yer verilen gerekçeli kararda, sonu 42 80 ile biten telefon numarası üzerinden 11 Ağustos 2014'ten itibaren programı kullandığı ifade edildi.

Kuseyri'nin ByLock ID numarasının 105588, kullanıcı adının Hatay, şifresinin "Hatay1907" olduğu, programı son kullandığı tarihin de 22 Şubat 2015 olarak tespit edildiği kaydedildi.

Kuseyri'nin Hatay nüfusuna kayıtlı olduğu, taraftarı olduğu takımı da Fenerbahçe olarak ifade ettiği belirtilen kararda, bu nedenle ByLock şifresinin de Hatay ve Fenerbahçe'nin kuruluş yılı olan 1907'nin birleşimiyle oluşturulduğu vurgulandı.

Kararda, Kuseyri'nin farklı yer ve zamanlarda 3 bin 218 kez ByLock hedef IP'sine bağlantı sağladığının tespit edildiği aktarıldı.

AKIN İPEK'LE BYLOCK ARKADAŞI

FETÖ'nün firari tepe yöneticilerinden Hamdi Akın İpek'in avukatlığını yaptığı belirtilen Kuseyri'nin, İpek ile irtibatına da değinilen kararda, iki ismin ByLock'ta arkadaş olduklarına ilişkin şu tespite yer verildi:

"Avukatlığını yaptığı Hamdi Akın İpek'in ByLock çözüm tutanağı dosya arasına getirtilmiştir. Akın İpek'in 101941 ID nolu ByLock kullanıcısı olduğu anlaşılmıştır. Arkadaş listesinin incelenmesinde sanık (Kuseyri) ile arkadaş oldukları görülmüştür."

İpek'in, 58319 ID nolu kullanıcı ile yaptığı yazışmada bu kişiyi Kuseyri'ye yönlendirdiği ve Kuseyri hakkında, "Güvendiğimiz bizim arkadaşımız." diyerek örgüt ile bağlantısını ortaya koyduğu bildirildi.

Tanık olarak dinlenen T.K'nin, Kuseyri'nin avukatlık bürosunda muhafazakar olmasına rağmen başörtülülerin çalıştırılmadığını söylediği aktarılan kararda, bunun, "Örgütün genel davranışları nazara alındığında her halükarda dini bir cemaat görünümü altında olmalarına rağmen kendilerini dinden uzak bir görünüm içerisinde bulunduklarını göstermeye çalıştıkları." dile getirildi.



AA