Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7631
  • 7,5769
  • 370.253
  • 109346
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. George Floyd hakkında şaşırtan detay! Koronavirüs testi pozitif çıktı
04 Haziran 2020 Perşembe 10:53 | Son Güncelleme:

George Floyd hakkında şaşırtan detay! Koronavirüs testi pozitif çıktı

George Floyd hakkında şaşırtan detay! Koronavirüs testi pozitif çıktı

ABD'de polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen George Floyd'un sonuçlanan otopsi raporunda Floyd'da koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği belirtildi.

ABD’nin Minneapolis kentinde geçen hafta öldürülen George Floyd’un ardından yapılan otopsi sonucunda ilginç bir detay ortaya çıktı. Otopsiyi yapan ve raporu hazırlayan Dr. Andrew Baker, Floyd’da corona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Dr. Baker, “Covid-19’un haftalar boyunca vücutta kaldığı biliniyor ve test sonucunda bunların semptomlarının gösterilmediğini tespit ettik. Floyd’un ölüm sebebi corona virüsüne bağlı sebepler değil” ifadesini kullandı.

Cami hoparlörlerinden yapılan çirkin provokosyonda flaş gelişme
Ülke yangın yeri: İç savaşa gidiyoruz
George Floyd hakkında şaşırtan detay! Koronavirüs testi pozitif çıktı
Tek istisna İrfan Can Kahveci
Konutta pazarlığı sıkı tutun
Şehit babasının vasiyeti duygulandırdı

Şehit babasının vasiyeti duygulandırdı

İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşmişti... İşte Pı

İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşmişti... İşte Pınar Aylin'in yeni hayatı!

ŞOK market 3-9 Haziran aktüel ürünler listesi yayında!

ŞOK market 3-9 Haziran aktüel ürünler listesi yayında!

Demet Şener hamile mi? Üçüncü bebek sürprizi...

Demet Şener hamile mi? Üçüncü bebek sürprizi...