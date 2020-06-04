George Floyd hakkında şaşırtan detay! Koronavirüs testi pozitif çıktı

ABD’nin Minneapolis kentinde geçen hafta öldürülen George Floyd’un ardından yapılan otopsi sonucunda ilginç bir detay ortaya çıktı. Otopsiyi yapan ve raporu hazırlayan Dr. Andrew Baker, Floyd’da corona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Dr. Baker, “Covid-19’un haftalar boyunca vücutta kaldığı biliniyor ve test sonucunda bunların semptomlarının gösterilmediğini tespit ettik. Floyd’un ölüm sebebi corona virüsüne bağlı sebepler değil” ifadesini kullandı.