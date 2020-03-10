Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1347
  • 6,9367
  • 326.845
  • 101063
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Genelkurmay Başkanı Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wolters ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wolters ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wolters ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D.Wolters ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D.Wolters ile telefonda görüştü.

DHA'nın aktardığı habere göre, Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D.Wolters ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede İdlib konusu ele alınmıştır."

'Koronavirüsün ilacı hamsi kolonyası'

'Koronavirüsün ilacı hamsi kolonyası'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türk bilim insanı acil durumlarda denizaltının konumunu belirten cihaz üretti

Bear Grylls herkesi kandırmış! Dünyaya rezil oldu