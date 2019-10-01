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  3. 'Genel Sekreter gitti, demek ki davet gitmiş'

'Genel Sekreter gitti, demek ki davet gitmiş'

'Genel Sekreter gitti, demek ki davet gitmiş'

İstanbul’daki deprem sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki Afet Müdahale Planı Toplantısı’na çağırılmadığını söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yalanlayan bir açıklama da CHP’li Mustafa Balbay’dan geldi.

Balbay, “Zaten Genel Sekreter oradaysa, İBB Başkanı çağırılmadan Genel Sekreter çağırılır mı? Demek ki davet gitmiş” dedi. İmamoğlu, depremin olduğu Perşembe günü Oktay başkanlığındaki toplantıya katılmış, ertesi gün genel sekreterini göndererek Kılıçdaroğlu’nun yanına AKOM’a gitmişti. 

 
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