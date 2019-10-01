'Genel Sekreter gitti, demek ki davet gitmiş'

Balbay, “Zaten Genel Sekreter oradaysa, İBB Başkanı çağırılmadan Genel Sekreter çağırılır mı? Demek ki davet gitmiş” dedi. İmamoğlu, depremin olduğu Perşembe günü Oktay başkanlığındaki toplantıya katılmış, ertesi gün genel sekreterini göndererek Kılıçdaroğlu’nun yanına AKOM’a gitmişti.