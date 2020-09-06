Gençliğinize güvenmeyin

Salgın Erzurum’da, yaklaşık 50 sporcunun kamp gördüğü Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi’ne de girdi, 5 sporcu pozitif çıktı. Sporcular evlerine gönderilerken pozitif olan 4 sporcuyla kampta karantinada olan dağların kızı lakaplı milli kayakçı Sıla Kara, “Bu illet bizim bile nefesimizi kesti” diyerek şunları kaydetti: “Çok ağır semptomlar geçirdim. Nefes almakta çok zorlandım. Antrenmanlarda Palandöken Dağı’nın zirvesine koşarak çıkan biri olarak bu hastalığa yakalansam hafif atlatırım diye düşünüyordum ama öyle olmadı. Kimse ‘Bana bulaşmaz’ demesin ve gençliğine güvenmesin. Karantinanın 11’inci günündeyim sporcu olmama rağmen hala zor nefes alıyorum. Tek isteğim yaşlısı, genci demeden herkesin maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesi.”

YOĞUN BAKIM YAŞI 30’A DÜŞTÜ

Vakaların en çok görüldüğü Ankara’da yüzde 100 dolan Gazi Üniversitesi Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde hayat mücadelesi veriliyor. Yoğun Bakım Doktoru Öğretim Üyesi Nazlıhan Boyacı Dündar, “İlk salgındaki yoğun bakım hastalarımız biraz daha yaşlı, özellikle 60 yaşın üstündeydi. Ama yeni vaka artışlarıyla beraber yaş grubumuz 30’lara kadar indi. Şu an en genç hastamız 34 yaşında ve aktif olarak takip ediyoruz” dedi.

