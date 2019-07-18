Genç şampiyonun acı sonu

Özellikle son 7 ayda aldığı 40 kiloyu kafasına takan ve spor kariyeri için kilo vermek isteyen talihsiz gencin bu nedenle tüp mide ameliyatı olmak istediği öğrenildi. Ölümüyle ilçeyi yasa boğan genç sporcunun ailesi büyük üzüntü yaşarken, sporcu arkadaşları üzüntülerini sosyal medyada paylaştı. Furkan Onay'ın naaşı babasının mezarının yanına defnedilmek üzere Kütahya'ya gönderildi.

'GELECEĞİ PARLAK BİR SPORCUYDU'



ONAY'IN spor hocası Hamdi Kuzgun, "Kendisine sık sık bu ameliyatı olmamasını söylüyorduk. Spor yaparak zayıflamasını istiyorduk. Fakat 150 kiloya kadar çıkınca ısrarlarımıza rağmen ameliyat oldu. Çok üzgünüz. Çok başarılı, geleceği parlak bir sporcuydu" diye konuştu.



Yeni Asır