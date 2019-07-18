Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6913
  • 6,4072
  • 258.457
  • 99421.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Genç şampiyonun acı sonu

Genç şampiyonun acı sonu

Genç şampiyonun acı sonu

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Furkan Onay, geçirdiği mide ameliyatı sonrası hayatını kaybetti. Profesyonel olarak kickboks sporuyla ilgilenen ve birçok başarıya imza atan 17 yaşındaki sporcu, 150 kiloya ulaşması üzerine başvurduğu hastanede, geçirdiği tüp mide ameliyatı sırasında enfeksiyon kaptı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç, hayatını kaybetti.

Özellikle son 7 ayda aldığı 40 kiloyu kafasına takan ve spor kariyeri için kilo vermek isteyen talihsiz gencin bu nedenle tüp mide ameliyatı olmak istediği öğrenildi. Ölümüyle ilçeyi yasa boğan genç sporcunun ailesi büyük üzüntü yaşarken, sporcu arkadaşları üzüntülerini sosyal medyada paylaştı. Furkan Onay'ın naaşı babasının mezarının yanına defnedilmek üzere Kütahya'ya gönderildi.

'GELECEĞİ PARLAK BİR SPORCUYDU'

ONAY'IN spor hocası Hamdi Kuzgun, "Kendisine sık sık bu ameliyatı olmamasını söylüyorduk. Spor yaparak zayıflamasını istiyorduk. Fakat 150 kiloya kadar çıkınca ısrarlarımıza rağmen ameliyat oldu. Çok üzgünüz. Çok başarılı, geleceği parlak bir sporcuydu" diye konuştu.

Yeni Asır

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Burcu fena patladı: Şoke eden yöntemlerle...
‘Kadın’ dizisinin çocuk oyuncusu Kübra Süzgün dava açtı!
Şeyma Subaşı ve sevgilisinden çok konuşulan tatil pozları
Megastar Tarkan'ın ses korkusu! Ameliyat sonrası kabus dolu günler
Demet Özdemir ile Can Yaman evden mi çıkartıldı?
<p>Şişli Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana

Minibüs Şoförü Taksiciyi Böyle Darp Etti!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yavuz sondaj gemisinden ilk görüntü geldi

Jean Michael Seri hakkında bilinmesi gerekenler