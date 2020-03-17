Gelir Beyannamesi uzatıldı mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı!

Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından verilen ödemelerin ne zaman verileceği sık sık araştırılıyor. Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren Gelir beyannamesi hakkında detaylı bilgiye haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

GELİR BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Anadolu Ajansı'ndan alınan bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart'ta dolacak yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan gün sonuna kadar uzattığını bildirdi.

Beyanname verme süresinin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, tatilden sonraki ilk iş gününün tatil saatine kadar beyanname verilebilir.

Takvim yılı içinde ülkeyi terk edenler, yurt dışına çıkma tarihinden önceki 15 gün içinde beyanname vermek zorundadırlar. Ölüm halinde ise beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçılar tarafından verilir.

GELİR BEYANNAMESİ NEDİR?

Gelir vergisi; gerçek kişilerin yani hukukta hak edinebilen ve yetki kullanabilen kurumlaşmamış kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergi türüdür. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.