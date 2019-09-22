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Gelinin ailesinden damada kanlı infaz

Gelinin ailesinden damada kanlı infaz

Kız evinin önünde yapılan kına gecesinde kan aktı. Gelinin ailesi tarafından boğazı kesilen damat öldü, ağır yaralanan annesi ise yaşam savaşı veriyor.

Gaziantep Şahinbey’de önceki akşam sokakta yapılan kına gecesi kana bulandı. İddiaya göre Eser Efsane (32) ve Damla Efsane (27) çifti 3 ay önce evlenmeye karar verince nişanlandı. Genç çift 2 ay önce de resmi nikah kıydı. Çift düğün hazırlıkları yaparken, gelinin ailesi alışveriş anlaşmazlığı nedeniyle damadın ailesiyle tartıştı. Kız ailesi düğünden vazgeçince birbirlerini seven çift Kahramanmaraş’a kaçtı. Bunun üzerine gelinin yakınları düğün için izin verdi. Önceki akşam kız evinin önünde kına gecesi düzenlendi. 

ANNENİN DURUMU KRİTİK

Eğlence bir anda kabusa dönüştü. Gelinin babasıyla kardeşleri, damada ve annesi Meryem Fidan’a saldırdı. Yaralı anne-oğul özel bir hastaneye kaldırıldı. Boğazından bıçaklanan Eser Efsane, kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden annesi Meryem Fidan’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 

HALAYDAN SONRA SALDIRI

Olaydan hemen önce çekilen video ve fotoğraflarda genç çiftin neşe içinde halay çektiği ve gönüllerince eğlendikleri görüldü. 

DAVETLİLERE BİBER GAZI 

Saldırganların, olaya müdahale etmemeleri için çevredekileri biber gazıyla uzaklaştırdıkları öne sürüldü. Gelinin akrabası olduğu öğrenilen 4 kişi gözaltına alındı. Katil zanlısı babanın ise polis ekiplerince arandığı bildirildi.

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