  • $5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
01 Haziran 2019 Cumartesi 08:00 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 08:16

Gelibolu Yarımadası 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi

Gelibolu Yarımadası 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 17. ETBAR 01 Gelibolu Yarımadası 1. kısım doğal sit alanı kapsamına giren alan Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan 1. kısım doğal sit  alanı kapsamına giren alanın kroki ile sınır ve koordinatları yer aldı.

Bu kapsamda, Gelibolu ilçesinde bulunan 17. ETBAR 01 Gelibolu  Yarımadası 1. kısım doğal sit alanı kapsamına giren alanın, "kesin korunacak  hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

(AA)

Yörükler Yayla Yolunda

<p>Bilet satış bölümünde çalışan ve mülk sahibi Şahin Şeker tarafından darp edilen Gaye Akıl o akşam

Patronu tarafından darp edilmişti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Apple katlanabilir telefon patenti aldı

LGS örnek soruları ve cevapları MEB'te! 2019 LGS soruları nasıl olacak?

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.