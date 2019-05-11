Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9855
  • 6,7386
  • 247.404
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Geleceğin 13 avrokratı Avrupa Koleji yolcusu

Geleceğin 13 avrokratı Avrupa Koleji yolcusu

Geleceğin 13 avrokratı Avrupa Koleji yolcusu

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı’nın girişimleriyle 9. yılına giren Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı'na bu yıl 13 genç girmeye hak kazandı.

Kendisin de Avrupa Koleji mezunu olan AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, bursa hak kazanan 13 gencin AB sürecinin öncüleri arasında yer alacağını belirtti. 

Burs almaya hak kazanan bursiyerler Avrupa Koleji bünyesinde Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi, Avrupa Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Avrupa Hukuku, Avrupa Ekonomisi, Disiplinlerarası Avrupa Çalışmaları gibi alanlarda uzmanlaşacaklar. Gençler, avrokrat olarak önemli görevler üstlenecek. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan müjdeyi verdi!
İbrahim Kutluay'dan ayrılan Demet Şener'den flaş karar!
O anı paylaştı... Sevgilisi ile hasret giderdi
Behzat Ç. sevenlere müjde! O isim geri dönüyor
Nusret'ten takipçisine 'metrobüs' teklifi
Bingöl´de derede hayatını kaybeden 2 lise öğrencisinin son anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Yürek b

2 Lise Öğrencisinin Şakası Ölümle Sonuçlandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Polisler bile inanamadı... Villadan cephanelik çıktı

Game of Thrones’a yeni ejderhalar mı katılacak?