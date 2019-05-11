Geleceğin 13 avrokratı Avrupa Koleji yolcusu

Kendisin de Avrupa Koleji mezunu olan AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, bursa hak kazanan 13 gencin AB sürecinin öncüleri arasında yer alacağını belirtti.

Burs almaya hak kazanan bursiyerler Avrupa Koleji bünyesinde Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi, Avrupa Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Avrupa Hukuku, Avrupa Ekonomisi, Disiplinlerarası Avrupa Çalışmaları gibi alanlarda uzmanlaşacaklar. Gençler, avrokrat olarak önemli görevler üstlenecek.