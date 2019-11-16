Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.351
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 'Gel çocuğuna sahip çık'

'Gel çocuğuna sahip çık'

'Gel çocuğuna sahip çık'

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 56 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 74’üncü günde de sürdürüyor.

5 yıl önce İstanbul’dan kaçırılan 19 yaşındaki oğlu Tuncay için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl, diğer ailelere de seslenerek, “Gel burada çocuğuna sahip çık. Biz çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. 74 gün değil 74 sene de olsa burada bekleyeceğiz. Benim çocuğum 2014’te HDP İstanbul Arnavutköy başkanlığı tarafından çayına ilaç atılıp, uyutularak Kandil’in bu binasına getirildi. Oğlum beni izliyorsa, dinliyorsa biz burada bekliyoruz. Dört gözle onun gelmesini bekliyoruz” dedi. 


Masterchef Ekin, o ünlü oyuncunun kuzeni çıktı!
'Demet çok özel, çok kıymetli'
Acun Ilıcalı merakla beklenen o yarışmacıları açıkladı!
Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'nın benzerini buldu! Yeni fenomen aşkı olay oldu
Kararı öğrenince çılgına döndü!
<p>Küre ilçesine bağlı Karadonu köyünde yer alan Doğanlar Kalesi, 3 ayrı bölümden oluşuyor. 120 basa

Milattan Önce Yapılan Doğanlar Kalesi Keşfediliyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Balık tutmaya gidince fark ettiler...Tam 7.5 milyon yıllık!

Trafikte görenleri şaşkına çeviren araçlar