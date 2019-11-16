'Gel çocuğuna sahip çık'

5 yıl önce İstanbul’dan kaçırılan 19 yaşındaki oğlu Tuncay için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl, diğer ailelere de seslenerek, “Gel burada çocuğuna sahip çık. Biz çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. 74 gün değil 74 sene de olsa burada bekleyeceğiz. Benim çocuğum 2014’te HDP İstanbul Arnavutköy başkanlığı tarafından çayına ilaç atılıp, uyutularak Kandil’in bu binasına getirildi. Oğlum beni izliyorsa, dinliyorsa biz burada bekliyoruz. Dört gözle onun gelmesini bekliyoruz” dedi.