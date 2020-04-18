GeceninErdoğanFotoğrafı etiketi sosyal medyayı salladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili #GeceninErdoğanFotoğrafı hashtagi Twitter'da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı resmi hesabı da "#GeceninErdoğanFotoğrafı" hastagi altında paylaşımda bulundu.

Resmi hesaptan yapılan paylaşımda "3 yıl önce halk oylamasıyla kabul edilen Anayasa değişikliğiyle birlikte tesis edilen Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin ilk seçimini kazanarak yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan 9 Temmuz 2018 tarihinde resmen göreve başladı." ifadelerine yer verildi.



