Gece yarısı Vali'den kimlik talimatı

Kimlik belgesinin kayıp olduğunu fark eden Kurdal, abisi Yunus Kurdal'dan yardım istedi. Durum, yetkililer aracılığıyla Vali Ali Hamza Pehlivan’a iletildi. Vali'nin talimatıyla Kurdal'a kimlik belgesi çıkarıldı. Kurdal, “Merkez İlçe Nüfus Müdürümüz ve kurum personeliyle saat 00.30’da başvurumuzu yapıp geçici kimlik belgesini aldık” diye konuştu.