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03 Haziran 2019 Pazartesi 08:00 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 19:59

Gece yarısı Vali'den kimlik talimatı

Gece yarısı Vali'den kimlik talimatı

Bayburt'ta 8. sınıf öğrencisi Sude Nur Kurdal önceki gün yapılan LGS ile hayalindeki Bayburt Fen Lisesi’ne girebilmek için bir yıl boyunca ders çalıştı.

Kimlik belgesinin kayıp olduğunu fark eden Kurdal, abisi Yunus Kurdal'dan yardım istedi. Durum, yetkililer aracılığıyla Vali Ali Hamza Pehlivan’a iletildi. Vali'nin talimatıyla Kurdal'a kimlik belgesi çıkarıldı. Kurdal, “Merkez İlçe Nüfus Müdürümüz ve kurum personeliyle saat 00.30’da başvurumuzu yapıp geçici kimlik belgesini aldık” diye konuştu.

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