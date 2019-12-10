Gece kulübü değil, Fatih'in emaneti Haliç Tersanesi

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Fatih Sultan Mehmet’in 1455 yılında İstanbul’a kazandırdığı Haliç Tersanesi, tarihinde ilk kez “özel” bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Kasalarla taşınan alkolün tüketildiği parti öncesinde güvenliğe “İçeri kimse alınmasın.” talimatı verildiği öğrenildi.

2 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız’ın tarihi Haliç Tersanesi’ni gezerek yapı hakkında bilgi alması ve “tarihi dokusuna hayran kalmış” olması, aradan geçen bir haftanın akabinde düzenlenen parti için “Ön çalışma mı yapıldı?” sorusunu akıllara getirdi.

[2 Aralık 2019, İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, ortada]

Fatih’in emaneti Haliç Tersanesi’nde düzenlenen partiye ilişkin görüntüler, sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılandı.

Star Gazetesi Yazarı Ersoy Dede, İBB Şehir Hatları’nın resmî Twitter hesabını etiketleyerek “Nasıl gençler, eğleniyor muyuz?” sorusunu yöneltti. Tersaneye götürülen kasa kasa içkilerin fotoğraflarını da paylaşan Ersoy Dede, “Her şey çok güzel oluyor mu?” dedi.

Diğer sosyal medya kullanıcıları ise tepkilerini “İstanbul’un sadece kafası çok güzel olmuş!”, “Sirkeci ile Haydarpaşa garlarını da alırsa Sirkeci ve Haydarpaşa barları olarak görebiliriz”, “Bunlar bir şey değil, gördüklerimiz göreceklerimizin ufak bir kısmı…” sözleriyle dile getirdi.