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'Gazi'yi anlayarak yeni nesillere anlatalım'

'Gazi'yi anlayarak yeni nesillere anlatalım'

Başkan Erdoğan, Türkiye’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Gazi’yi anlamalı ve çocuklarımıza anlatmalıyız” ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtuluş Savaşı’nı zafere ulaştıran Atatürk’ün, milletten aldığı güçle büyük başarılara imza attığını ifade eden Erdoğan, “Gazi’yi anlamalı, milli irade aşığı bir şahsiyet, bir insan olarak gençlerimize ve çocuklarımıza anlatmalı; yaşanan zorlukları ve verilen eşsiz mücadeleyi unutmadan, birlik ve beraberlik içinde istikbal yolunda yakılan meşaleyi yeni nesillere emanet etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

CUMHURİYETE SAHİP ÇIKIYORUZ

Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: “Geleceğe her zamankinden daha büyük bir ümitle, daha büyük bir kararlılıkla yürürken bizler de bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimize sahip çıkıyor, ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımları yılmadan, yorulmadan hayata geçiriyoruz. Bu düşüncelerle, vefatının 81. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum.” 

GENELKURMAY ARŞİVLERİ AÇTI 

Atatürk’ün vefatının 81. yılı dolayısıyla AA ile paylaşılan Genelkurmay ATASE Başkanlığı arşivlerindeki fotoğraflar arasında, Büyük Önder’in yabancı heyetlerle görüşmelerinden vefatı sonrası naaşının Anıtkabir’e nakline kadar çok sayıda kare yer alıyor.

BAHÇELİ: ATATÜRK TÜRKİYE’DİR

MHP lideri Devlet Bahçeli, 10 Kasım mesajı yayımladı. Bahçeli, “Aziz Atatürk’ün yolundan sapanlar, terör örgütleriyle emel birliği içinde olanlar zamanı geldiğinde hesap verecekler, bedel ödeyeceklerdir. Herkes bilmelidir ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’dir, Türk vatanının istiklal ufkudur” dedi.


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