Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 21 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerde, 8 ruhsatsız tabanca, 46 mermi, 4 ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.