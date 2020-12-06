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06 Aralık 2020 Pazar 09:50 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 49 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 49 gözaltı
AA

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 49 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklanırken 43 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 49 zanlı yakalandı.

AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 49 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 266 gram uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız 9 tabanca, 8 pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5’i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

43 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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