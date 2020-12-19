19 Aralık 2020 Cumartesi 08:24 | Son Güncelleme:
Gaziantep'te özel hastanede feci olay! Ölü ve yaralılar var
Son Dakika Haberleri.. Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen oksijen tüpü patlaması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Son dakika haberine göre, Gaziantep'te şehir merkezindeki bir özel hastanede oksijen tüpü patlaması sonrası çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
Alınan bilgiye göre, kentteki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.
Ayrıntılar geliyor...