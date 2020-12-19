Gaziantep'te özel hastanede feci olay! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre, Gaziantep'te şehir merkezindeki bir özel hastanede oksijen tüpü patlaması sonrası çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Alınan bilgiye göre, kentteki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.

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