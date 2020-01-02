Gaziantep'te okullar tatil mi? 3 Ocak Cuma Gaziantep'te tatil var mı?

Gaziantep'te okullar tatil mi? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Kış aylarının başlaması ile birlikte kar yağışı ve şiddetli yağışlar yurdun dört bir yanında etkili oluyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada Gaziantep'te havanın çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağaşlı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı en yüksek 1, en düşük 4 derece olacak. Peki, 3 Ocak Cuma Gaziantep'te tatil var mı? İşte cevabı…

3 OCAK CUMA GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Gaziantep’te okulların tatil olum olmadığıyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Konuyla ilgili güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

GAZİANTEP HAVA DURUMU

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Karaman ve Niğde çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Antalya'nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Mersin, Adana ve Hatay kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.