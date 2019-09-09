Gaziantep'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: Gözaltılar var

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde FETÖ/PDY'ye ait 12 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Hücre evlerinde yapılan aramada ise 5 bin dolar, farklı şahıslara ait sahte nüfus cüzdanları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA