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07 Kasım 2020 Cumartesi 21:49 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

Gaziantep'te 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
AA

Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzerindeki bireylerin 10.00-16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üzerindeki bireylerin 10.00-16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakaları içerisinde 65 yaş üzerindekilerin hastalanma oranının önceki aya göre yükselişte olduğunun tespit edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum ölüm oranlarında da görülmektedir. Büyüklerimizin pazartesiden itibaren 10.00-16.00 saatleri haricinde dışarı çıkmaları yasaklanmıştır."
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