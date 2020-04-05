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  3. Gaziantep'te 13 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Gaziantep'te 13 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Gaziantep'te 13 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 3,5 litre sıvı uyuşturucu, 105 gram uyuşturucu, bir ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA


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