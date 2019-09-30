Suudi Konsolosluğu Kaşıkçı Müzesi olsun
Türk Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nu satın alıp Cemal Kaşıkçı Müzesi haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.
Kışlakçı, Kaşıkçı’nın isminin yaşatılması için çeşitli çalışmalarının olduğunun dile getirerek, “Biz bunu 2 Ekim’de duyuracağız. Bunlardan biri Cemal Kaşıkçı Müzesi kurmak istiyoruz. Bunun için de Cemal’in şehit edildiği Başkonsolosluk binasını da alma girişimimiz devam ediyor. Biz almak için uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.
SUÇLULAR YARGILANMALI
Gazetecilerin artık bu tarz vahşi, barbar eylemlere maruz kalmaması için uluslararası kurumların harekete geçmelerini istediklerini anlatan Kışlakçı, “Devletlerin bu tarz eylemlerde bulunmalarına engel olmaları, bunun için ilk önce Cemal’in katliamına eli bulaşan herkesin cezalandırılması gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak dünya daha da barbar ve vahşi eylemlere tanıklık edecektir” değerlendirmesinde bulundu.