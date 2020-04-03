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  3. Gazeteci Hakan Aygün Bodrum'da gözaltına alındı

Gazeteci Hakan Aygün Bodrum'da gözaltına alındı

Gazeteci Hakan Aygün Bodrum'da gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle gazeteci Hakan Aygün yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle gazeteci Hakan Aygün yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Aygün, Gümbet Mahallesi'ndeki teknesinde gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Aygün, işlemlerinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

İşte Aygün'ün tepki çeken o paylaşımı:

Son dakika... Gazeteci Hakan Aygün gözaltına alındı!


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