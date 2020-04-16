Gamze Pala kimdir? Gamze Pala olayı nedir, katili yakalandı mı? gibi soruların yanıtları gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yerini aldı. Rize'nin Fındıklı ilçesinden gelen haber kan dondurdu. Dün gece 22:00 sularında yaşanan vahim olay sonucu Gamze Pala vurularak hayatını kaybetti. Gamze Pala cinayetine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

GAMZE PALA KİMDİR?



Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'nde meydana geldi. Savaş Dalançıkar, iddiaya göre, arkadaşlık teklifini reddeden, Fındıklı AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve öğretmenevi çalışanı Gamze Pala ile tartıştı.

Öğretmenevi resepsiyonundaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Dalançıkar, belinden çıkardığı tabanca ile Pala’ya ateş etti. Dalançıkar, sırtından vurulan Pala’nın daha sonra bıçakla boğazını kesti. Dalançıkar, kanlar içinde yere yığılıp, hareketsiz yatan kadının başında beklemeye başladı. İhbar üzerine öğretmenevine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Gamze Pala’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise suç aletleri ile bekleyen Savaş Dalançıkar’ı gözaltına aldı. Kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Rize Adlı Tip Kurumu'na götürüldü.

GAMZE PALA KATİLİ YAKALANDI MI?



Olaydan sonra gözaltına alınan Savaş Dalançıkar'ın İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yürüyerek, götürülme ani, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde her iki koluna giren polislerin, Dalançıkar'ı karakola götürdüğü anlar yer alıyor.

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI: AÇIMIZ BÜYÜK

Gamze Pala’nın vahşice öldürülmesinin ardından AK Parti Rize İl Başkanlığı’ndan mesaj yayımlandı. AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alım, 'Açımız büyük' bağlığı ile paylaştığı mesajda, "Fındıklı İlçe Başkan Yardımcımız Gamze Pala'nın uğradığı hain saldırı sonrasında hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü yaşamaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet kederİi aiİesine ve sevenİerine de sabri cemiİ dileriz. Mekanı cennet olsun" dedi.