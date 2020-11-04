Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili iddia: İntihar değil, planlı bir cinayet

Ankara'da babaanesiyle yaşayan ve özel kolejde eğitim gören 17 yaşındaki Gamze Açar, Kızılcahamam'daki bir termal otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetti. Antalya'nın Aksu ilçesinde toprağa verilen Açar'ın babası, kızının cinayete kurban gittiğini söyledi.

Sabah'ta yer alan habere göre, cenaze namazı sonrası Açar'ın tabutu babası Ferhat Açar, dayıları ile kuzenleri tarafından mezarlığa kadar taşındı.

Anne Tuğba Açar'ın, "Kızım daha çok genç toprağın altına koymayın. Orda tek başına yapamaz" çığlığı cenazeye katılanları gözyaşına boğdu. Dede Osman Açar mezarından toprak alarak evde çiçek yetiştireceğini söyledi. Baba Ferhat Açar, kızının intihar etmediğini söyleyerek "Bu iş planlı bir cinayet" dedi.

"OTELE İŞ GÖRÜŞMESİ İÇİN GİTTİ"

Genç kızın dayısı Murat Yılmaz yaptığı açıklamada yeğeninin kendi ayakları üzerinde durmak istediğini, bu yüzden otele de 3 kişi ile iş görüşmesi kapsamında gittiğini anlatarak, "Sabah 08.45'te yeğenimin düştüğü ortaya çıkmış. Yanına gittiklerinde kanı pıhtılaşmış şekilde bulunmuş. Gamze, üzeri ve pantolonunun düğmeleri açık şekilde bulunmuş. Bu olay intihar değil, cinayet. Çünkü Gamze hayat dolu bir insandı. Gece Gamze'yi dövmüşler, çığlık seslerini duymuşlar. Duyanlar bununla ilgili ifade verdi" diye konuştu.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Kızılcahamam Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. 2 kişi serbest bırakılırken, Açar'ı otele götüren 3 kişi için ek gözaltı süresi alındı.