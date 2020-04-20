Game of Thrones dizisindeki Ned Stark'ın çocuklarının yaşça en küçüğü hangisidir?
Game of Thrones dizisindeki Ned Stark'ın çocuklarının yaşça en küçüğü hangisidir? Yayın hayatına uzun yıllardır başarılı bir şekilde devam eden Kim Milyoner Olmak İster birbirinden zor sorularla izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
Game of Thrones dizisindeki Ned Stark'ın çocuklarının yaşça en küçüğü hangisidir? Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 20 Nisan Pazartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...
GAME OF THRONES DİZİSİNDEKİ NED STARK'IN ÇOCUKLARININ YAŞÇA EN KÜÇÜĞÜ HANGİSİDİR?
A: Arya
B: Bran
C: Rickon
D: Sansa
Doğru cevap: C Rickon