Game of Thrones dizisindeki Ned Stark'ın çocuklarının yaşça en küçüğü hangisidir? Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 20 Nisan Pazartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...



GAME OF THRONES DİZİSİNDEKİ NED STARK'IN ÇOCUKLARININ YAŞÇA EN KÜÇÜĞÜ HANGİSİDİR?



A: Arya



B: Bran

C: Rickon

D: Sansa

Doğru cevap: C Rickon