Galatasaray PSG maçı CANLI izle! Galatasaray PSG maçı hangi kanalda yayınlanıyor?

Galatasaray PSG maçı hangi kanalda? Galatasaray PSG maçı canlı olarak seyretmek isteyen binlerce taraftar maçın hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Şampiyonlar Ligi A grubu 2. maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelen temsilcimiz sahadan galip ayrılmak istiyor. Saat 22.00'de başlayan mücadeleyi beIN Sports 1 kanalı canlı olarak yayınlıyor. Maçın ilk 11'leri de belli oldu. Haberimiz içerisinden Galatasaray PSG maçı canlı anlatımına ulaşabilirsiniz

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri, Belhanda, Babel, Falcao

PARIS SAINT-GERMAIN: Navas - Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Gueye, Veratti, Di Maria, Sarabia, Icardi

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)

GALATASARAY PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi A gurubu 2. maçı kapsamında 1 Ekim Salı günü oynanan Galatasaray PSG maçı beIN SPORTS 1 kanalında saat 22.00'de canlı olarak yayınlanıyor.

DERBİDEN SONRA 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Paris Saint Germain maçının 11'inde, son oynanan Fenerbahçe derbisine göre 2 değişiklik yaptı. Terim sakatlığı bulunan Lemina'nın yerine Seri'yi, Feghouli'nin yerine ise Donk'u sahaya sürdü.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında oynayacağı Paris Saint Germain maçının 11'i belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, ligdeki Fenerbahçe karşılaşmasına göre 2 değişiklik yaptı. Fenerbahçe derbisinde oynayan Mario Lemina ve Sofiane Feghouli'nin yerine Seri ve Ryan Donk 11'de görevlendirildi. Lemina ayrıca sakatlığından dolayı 18 kişilik kadroda da yer almadı.

Sahasında 13 maç kaybetmedi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada yenilmezlik serisi 13 maç oldu. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda 20 Ekim 1999'da İngiltere'nin Chelsea takımına sahasında 5-0 yenilen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 13 iç saha müsabakasını da kaybetmedi. Bu süreçte 9 galibiyet alan Galatasaray, 4 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 13 maçlık iç sahada yenilmezlik serisi, 19 Mart 2002'deki Barcelona karşılaşmasıyla sona erdi.