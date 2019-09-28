Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz nerden izlenir? Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz nerdenizlenir?

Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz canlı olarak izlemek isteyen binlerce futbolsever maç ile ilgili arama yapıyor. Taraftarlar Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir sorusunun yanıtını arıyor. 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayan maçı Cüneyt Çakır yönetiyor. İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı olarak veren kanal

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

Maçı beIN Sports 1 kanalı canlı olarak yayınlıyor. beİN Sports 1 canlı izlemek için tıklayın

FATİH TERİM'DEN DERBİ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe derbisine hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı cezasından sakatlıklara, Ali Koç'un açıklamasından yardımcılarına yönelik eleştirilere kadar birçok konuya değindi.

Fenerbahçe ile 28 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynayacakları derbiye hazır olduklarını kaydeden Fatih Terim, "Geçen sene enteresan bir maç oynadık. Daha farklı olacak bir maç 2-2 bitti. Bu hafta derbinin taraftarımızın desteği ile lehimize biteceğine inanıyorum. Herkes hazır. Hepimiz derbiye hazırız." diye konuştu.

Cezası nedeniyle maçlarda kulübede yer almayan Terim, tribünde olmanın zor olduğunu belirterek, "Tribünde olmak çok zor. Sahaya uzaksınız ve oyuncularla temasınız yok, göz göze gelemiyorsunuz. Maçları tribünde takip etmek beni üzüyor. Takıma faydalı olacağım yerde olamamak rahatsız edici oluyor." şeklinde konuştu.

1 milyar 385 milyon liralık derbi

Fenerbahçe’yi konuk edecek Galatasaray, ligin en değerli takımı durumunda bulunuyor. Alman internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre sarı-kırmızılı takım, 858 milyon 690 lira (136,3 milyon avro) piyasa değerine sahip. Galatasaray, ligin en değerli üç oyuncusunu da kadrosunda bulunduruyor. Sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, 157 milyon 500 bin (25 milyon avro), Steven Nzonzi 144 milyon 900 bin (23 milyon avro), Mario Lemina ise 94 milyon 500 bin (15 milyon avro) lira ile ligin ilk üç sırasında yer aldı. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferlerinden Radamel Falcao ise 63 milyon lira (10 milyon avro) ile değerli oyuncular arasına girdi.

Orta sahası daha değerli

Sarı-kırmızılı ekibin orta sahası 469 milyon 980 bin lira ile değerine sahip bulunuyor. Galatasaray’ın forvet hattı 220 milyon 500 bin, savunma 134 milyon 505 bin ve kalecileri 33 milyon 705 bin lira değerle ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe’nin değeri 526 milyon 6743 bin lira

Derbi maçta Galatasaray’a konuk olacak Fenerbahçe ise 526 milyon 743 bin (83,6 milyon avro) lira ile ligin en değerli takım sıralamasında 3. sırada yer aldı. Sarı-lacivertli takımda Max Kruse 12 milyon 75 milyon 600 bin (12 milyon avro) lira ile takımının en değerli oyuncusu olarak dikkati çekiyor. Sakatlığı bulunan Victor Moses ise 69 milyon 300 bin liralık değeriyle Fenerbahçe’de ikinci sırada yer aldı.

Fenerbahçe’de forvet daha değerli

Fenerbahçe’nin en değerli hattı hücum bölgesi oldu. Hücum bölgesindeki oyuncuların toplam değeri 219 milyon 240 bin lira oldu. Orta saha 193 milyon 914 bin, defans 98 milyon 154 bin ve kaleciler 15 milyon 435 bin lira değere sahip bulunuyor.

Ersun Yanal, Fatih Terim'i 17 yıldır yenemiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fatih Terim yönetimindeki G.Saray'a karşı tek galibiyetini G.Birliği ile 24 Kasım 2002'de 1-0'lık sonuçla aldı. Daha sonra iki teknik adamın saha kenarında rakip olduğu 8 maçta Yanal, galibiyet yaşayamadı. Terim ve Yanal, kariyerlerinde sadece iki kez derbide karşılaştı. 11 Ağustos 2013'teki Süper Kupa finalini G.Saray uzatmalarda Drogba ile 1-0 kazandı. Geçen yıl Süper Lig'in ikinci yarısındaki mücadele 1-1 sona erdi.

Fatih Terim ve Ersun Yanal dev derbide 3. kez rakip

Süper Lig'in 6. haftasında cumartesi günü Türk Telekom Stadı'na oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gözler iki takımın teknik adamlarında da olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal bugüne kadar 11 kez birbirlerine rakip oldu. İki teknik direktör arasındaki rekabet 4 Eylül 1996 yılında oynanan Galatasaray (Fatih Terim) - Denizlispor (Ersun Yanal) müsabakası ile başladı. Bu karşılaşmayı Terim’in öğrencileri 2-0 kazandı.