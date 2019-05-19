Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta? Galatasaray Başakşehir maçı beIN Sports'tan canlı izleniyor!

Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? günün en cevabı en çok merak edilen sorularından oldu. Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bugün Medipol Başakşehir ile yapacağı maça şampiyonluk için çıkacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Süper Lig'de haftaya 66 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip olmasına rağmen averajla ikinci sırada yer alan rakibiyle oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde, 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.



GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇLARI



Galibiyetin şampiyonluk anlamına geldiği kritik maç öncesi ev sahibi Galatasaray, turuncu-lacivertli takımla ligde yaptığı son 9 müsabakada 2 kez galip gelebildi. İki takım arasında ligdeki son 9 müsabakadan 3'ü berabere bitti, Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.



Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 5 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar sahasındaki 10 maçta 22 gol attı, kalesinde 12 gol gördü. Geçen sezon Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Başakşehir arasında oynanacak mücade 19.00'da başlayacak. Dev mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak, karşılaşmanın hakemi ise Cüneyt Çakır.



GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NOTLARI:

Medipol Başakşehir'le oynayacağı maçı kazanması halinde Süper Lig'deki 22. şampiyonluğunu elde edecek Galatasaray'da 15 futbolcu bu heyecanı ilk kez yaşayacak.

Sarı-Kırmızılılarda; Diagne, Onyekuru, Marcao, Luyindama, Ndiaye, Emre Akbaba, Muğdat Çelik, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram, ilk Süper Lig şampiyonluğunu tadacak.

Ayrıca sezon başında teknik direktör Fatih Terim'in A takım kadrosuna dahil ettiği genç oyunculardan Yunus Akgün, Celil Yüksel, Atalay Babacan, Gökay Güney, Batuhan Ahmet Şen ile Abdussamed Karnucu da ilk kez Sarı-Kırmızılı formayla kupayı havaya kaldıracak.







Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı takımı şampiyonluğa taşıması halinde kendi rekorunu da geliştirecek. Sarı-kırmızılıların başında 7 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Terim, bu alanda en fazla kupa kazanan teknik direktör olma unvanına sahip. Galatasaray'ın Başakşehir'i yenmesi haline tecrübeli hoca ligdeki şampiyonluk sayısını 8'e yükseltecek ve kendi rekorunu geliştirecek.

Galatasaray'ın başındaki 4. dönemini geçiren ve hem ulusal hem de uluslararası arenada şu ana kadar 18 kupa kazanan Fatih Terim, bugün şampiyonluğun elde edilmesi halinde Sarı-Kırmızılı kulüpteki 19. kupasını havaya kaldıracak.

Bu arada Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Ryan Donk, Martin Linnes ve Emre Taşdemir, bugünkü müsabakada sarı kart görmeleri durumunda son haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 21 maçtan 10'unu Galatasaray, 6'sını ise Medipol Başakşehir kazandı. İki takım arasındaki 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 35 golüne, Medipol Başakşehir 32 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

GALATASARAY'IN BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL İLK 11'İ

"Muslera-Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne"



BAŞAKŞEHİR'İN GALATASARAY KARŞISINDAKİ İLK 11'İ



Mert- Caiçara, Mahmut, Kudryashov, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Elia (Robinho), Bajic (Adebayor)









BAŞAKŞEHİR'İN GALATASARAY KARŞISINDAKİ ŞİFRESİ

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Medipol Başakşehir Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı mücadeleden galip ayrılmak istiyor.



ŞİFRE PAS OYUNU VE HIZLI HÜCUM

Ligin kader maçında Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Medipol Başakşehir, taraftar baskısını da arkasına alacak olan sarı kırmızılıları pas oyunu ve hızlı hücumla durdurmaya çalışacak. Başakşehir, kaptan Emre Belözoğlu'nun ve İrfan Can Kahveci'nin orta sahadaki uyumu ve Visca ile Elia'nın hızlı hücumlarıyla rakip kalede gol arayacak. İleri uçta Bajic'in yanı sıra Adebayor'un da görev alması seçenek dahilinde. Bu tarz baskısı yüksek maçlarda kritik goller atan Adebayor'u Avcı sahaya sürebilir. Devre arası takıma katılan Robinho, beklenileni verememiş olsa da tecrübesiyle fayda sağlayabilir. Sol kanatta da görev alabilen Brezilyalı yıldızın Elia'nın yerine ilk 11'de sahaya çıkması muhtemel.



3 OYUNCU SAKAT, KAPTAN BELİRSİZ

Kritik haftada Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Medipol Başakşehir'de Alexandru Epureanu, Demba Ba ve Arda Turan görev alamayacak. Tedavisi süren Emre Belözoğlu'nun durumu ise maç saati belli olacak. Avcı'nın saha içinde en güvendiği isim olan ve oynanan oyunda önemli bir yeri olan Belözoğlu'nun kritik maçta görev alması takım içinde de pozitif bir hava oluşturacak. Teknik direktör Avcı'nın önemli maça şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor: Mert- Caiçara, Mahmut, Kudryashov, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Elia (Robinho), Bajic (Adebayor)

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇINI CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK!

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynanacak Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının hakemi olan Cüneyt Çakır, bu sezon 23 maçta görev alarak en çok düdük çalan hakem oldu.

Çakır, bu sezon UEFA tarafından da üst düzey maçlarda da görev alırken Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 89 sarı kart ve 2 kırmızı kart gösterdi. 4 kez de penaltı kararı veren Çakır 1 kez de çift sarıdan kırımızı kartını çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın 3 maçını yönetirken sarı kırmızılı takım 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Çakır, Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor' 1-0 yendiği, Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduğu ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile de 1-1'lik skorla berabere kaldığı maçlarda düdük çaldı.

Çakır'ın yönettiği 4 maça çıkan turuncu lacivertli takımın ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Cüneyt Çakır, Başakşehir'in Atiker Konyaspor ve Ankaragücü'nü 1-0'lık skorlarla mağlup ettiği, Beşiktaş'a 2-1'lik skorla yenildiği ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1'lik skorla puanları paylaştığı karşılaşmaları yönetti.

İLKLERİN PEŞİNDE

Turuncu lacivertliler şampiyonluk kupasını kazanmalarının ardından bu başarıyı elde etmiş 6'ncı takım olacak. Ayrıca Başakşehir'de kariyerlerinde şampiyonluk kupasını ilk kez kaldıracak birçok futbolcu bulunuyor. İlk kez şampiyonluk yaşayacak isimler şu şekilde: Volkan Babacan, Faruk Çakır, Alexandru Epureanu, Marcio Mossoro, Riad Bajic, Emmanuel Adebayor, Alparslan Erdem, Soner Aydoğdu, Joseph Attamah, Fedor Kudriashov, Stefano Napoleoni, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir.



FİNAL MAÇININ VAR'I ALİ PALABIYIK

Süper Lig'in 33. haftasında kazananın şampiyonluğunu ilan edeceği Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının VAR'ı Ali Palabıyık oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, bu akşam sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak ve kazananın şampiyon olacağı mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak zorlu müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i de Ali Palabıyık oldu.



FATİH TERİM REKORUNU GELİŞTİRME PEŞİNDE







Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bugün Medipol Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, şampiyonluk rekorunu geliştirmeye hazırlanıyor.

Süper Lig'de 7 kezle en fazla kupa kazanan teknik direktör unvanına sahip olan 65 yaşındaki Terim, bu sezon da şampiyonluğa ulaşarak rekorunu bir adım daha yukarı taşımaya çalışacak.

Galatasaray'da ilk göreve geldiği dönemde üste üste 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını zirvede tamamlayarak 4 şampiyonluk kazanan Fatih Terim, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında da üst üste 2 şampiyonluk elde etti.

Süper Lig'de geçen sezon ipi göğüsleyen sarı-kırmızılı takımın başında bulunan tecrübeli teknik adam, bu sezon da mutlu sona ulaşmaları durumunda 8. kez şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörler sıralamasında Fatih Terim'e en yakın isim, 4 kez bu başarıyı elde eden Ahmet Suat Özyazıcı. Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında teknik direktör olarak şampiyonluklara imza attı.

Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçını kazandıkları takdirde Galatasaray'daki kupa sayısını 19'a çıkartacak.

Tecrübeli teknik adam, dördüncü dönemini geçirdiği sarı-kırmızılı takımda daha önce 18 kupa kaldırdı.

Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 7 lig, 3 TSYD Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2

Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Sarı-kırmızılı ekipte ilk kez 1996-1997 sezonunda göreve getirilen Fatih Terim, ilk dönemindeki 4 sezonda kulübün müzesine 12 kupanın girmesine katkı sağladı.

Takımıyla ilk döneminde üst üste 4 kez lig şampiyonu olan Terim, TSYD Kupası'nda 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonu şampiyonluklarını elde etti.

Türkiye Kupası'nı 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında kazanan takımın başında bulunan Terim, 1996 ve 1997 yıllarında Galatasaray'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırdı.

Terim yönetiminde Galatasaray, Türk futbol tarihinin ilk Avrupa kupası olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında finalde İngiliz ekibi Arsenal'i eleyerek müzesine götürdü.

Sarı-kırmızılı takımda 2002-2003 sezonunda başlayan ve 2003-2004 sezonunun son 8 haftasına kadar süren ikinci döneminde hiçbir kulvarda şampiyonluk yaşayamayan Terim, üçüncü döneminde üst üste 2 lig şampiyonluğu, 2 de

TFF Süper Kupa şampiyonluğuna imza attı.

Galatasaray'da geçen sezonun ortasında dördüncü kez göreve başlayan tecrübeli teknik adam, takımını ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Fatih Terim, bu sezonda sarı-kırmızılı takım ile Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştı.



GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR MAÇA HAZIR!



Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bugün Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından taktik idman yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörlerinden Graeme Souness, antrenmandan önce teknik direktör Fatih Terim'i ziyaret ederek, bugünkü karşılaşma için başarılar diledi.





Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bugün Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı. Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada tekniK direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.



GENEL AVERAJDA GALATASARAY ÜSTÜN



Galatasaray, Süper Lig'de genel averajla rakibine üstün durumda. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitmişti.

Bugünkü müsabakayı kazanan takım, ikili averajda öne geçecek ve şampiyonluk kupasının sahibi olacak. Karşılaşmanın berabere sonuçlanması ve son haftada da eşitliğin bozulmaması durumunda genel averaja bakılacak.

Galatasaray'ın karşılaşma öncesi rakibine averajda 8 gol üstünlüğü bulunuyor. Sezonun geride kalan bölümünde sarı-kırmızılı takım 67 gol atıp 31 gol yerken, turuncu-lacivertli ekip ise 47 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı.



GALATASARAY'DA HEDEF 22.ŞAMPİYONLUK



Galatasaray, Medipol Başakşehir maçından galibiyetle ayrılması halinde üst üste 2, toplamda ise 22. kez şampiyonluğa ulaşacak.

Ligin geride kalan 60 sezonunda 21 kez bu başarıyı tekrarlayarak rekoru elinde bulunduran ve formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olan Galatasaray, Medipol Başakşehir maçında 22. şampiyonluk için mücadele edecek.

Galatasaray, sezonu zirvede bitirmesi durumunda, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 3'e yükseltmiş olacak.



Galatasaray, Süper Lig'i şampiyon tamamlaması durumunda tarihinde 16. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantileyecek.

Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk halinde 7. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eleme oynamadan direkt olarak yerini alacak.



GALATASARAY BAŞAKŞEHİR'İ YENERSE...



Galatasaray, 2019 yılını 3 kupayla tamamlayabilir. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u yenerek bu sezonki ilk kupasını kazanan sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir maçında ikinci kupayı

elde etmeye çalışacak. Galatasaray, Türkiye Kupası'nı kazandığı için, TFF Süper Kupa maçı oynama hakkını da elde etmişti.



GALATASARAY REKOR KIRACAK



Galatasaray, Medipol Başakşehir maçında puan alması halinde sahasında yenilmezlik rekorunu kıracak.

Türk Telekom Stadı'nda son 35 lig maçını kaybetmeyen sarı-kırmızılı takım, 1996-1998 yıllarında evinde üst üste 35 müsabakada rakiplerine yenilmeme rekorunu, 31. haftadaki Beşiktaş derbisinde egale etmişti.

Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasında çıktığı 35 maçta rakiplerine mağlup olmayan Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında puanla ayrılması halinde rekorunu 36 maça çıkartacak.Galatasaray evindeki son 35 lig maçının 30'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı.

BAŞAKŞEHİRLİ GÖKHAN İNLER'DEN KUPALI PAYLAŞIM!

Medipol Başakşehir'de Galatasaray ile oynanacak olan kritik maç öncesi takımın yıldız oyuncusu Gökhan İnler'den sosyal medya paylaşımı geldi.

Gökhan İnler, "Hazırız, inanıyoruz, başaracağız" şeklinde paylaşım yaparken, mesajın sonuna kupa emojisi ekledi. Maçtan bir gece önce Gökhan İnler tarafından yapılan paylaşım hafta boyunca sessiz kalan Medipol Başakşehir'in yoğun konsantrasyon içinde olduğu şeklinde yorumlandı.