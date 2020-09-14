Fuat Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı'ya geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüs testi pozitif çıkan Erhan Arıklı'nın sağlık durumu hakkında bilgi alarak, kısa sürede iyileşmesini diledi.

AA'da yer alan habere göre; Arıklı, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, dün yaptırdığı testin sonucu pozitif çıkan YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu için de Arıklı'yı aramış ve geçmiş olsun dileklerini iletmişti.