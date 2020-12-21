Fuat Oktay sağlık durumu nasıl? Fuat Oktay kimdir, kaç yaşında?

Fuat Oktay'ın sağlık durumu yakından takip edilen başlıklardan oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'da Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşması sırasında rahatsızlık geçirdi. Konu ile ilgili son gelişmeleri almak isteyen vatandaşlar, Fuat Oktay sağlık durumu nasıl? sorusuna yanıt arıyor.

FUAT OKTAY SAĞLIK DURUMU NASIL?



Programda kürsüde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay fenalaştı. Oktay'ın rahatsızlık geçirmesinin ardından kürsü karartılırken, durumunun iyi olduğu yönünde anons yapıldı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Necdet Ünüvar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın durumu hakkında ilk açıklamayı yaptı.

Prof. Ünüvar, "Küçük bir tansiyon düşüklüğüne bağlı sorun yaşandı ama sıkıntısı yok. Sağlık problemi yok. Ödül törenine de kendisi teşrif edecek" dedi.

Fuat Oktay sağlık durumu ile ilgili, "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum, böyle küçük bir rahatsızlık oldu. Tekrar anlayışınız için de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

FUAT OKTAY KİMDİR?

1964 yılında Yozgat’ta doğdu. 1985 yılında Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1990 yılında, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi Detroit'teki Wayne State Üniversitesi’nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamladı. Aynı üniversitede endüstri mühendisliği alanında doktora derecesini alarak, havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlaştı.

Beykent Üniversitesi'nde İşletme Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı yaptı.

2008-2012 yılları arasında Türk Hava Yolları Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama, Üretim Planlaması ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

TUSAŞ Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Hava Yolları Teknik Yönetim Kurulu üyeliği ve Türk Telekom Yönetim Kurulu başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

2 Ocak 2012 tarihinden 19 Haziran 2016 tarihine kadar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini yürüttü. 19 Haziran 2016 ile 9 Temmuz 2018 tarihleri arasında Başbakanlık Müsteşarlığı yaptı.

9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atandı.