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  3. FSM Köprüsü'nün birinci etabı bu gece trafiğe açılıyor

FSM Köprüsü'nün birinci etabı bu gece trafiğe açılıyor

FSM Köprüsü'nün birinci etabı bu gece trafiğe açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün birinci etabındaki üstyapı ve derz onarım çalışmaları bu akşam tamamlanacak ve birinci etap bu gece trafiğe açılacak." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) birinci etabındaki üstyapı ve derz onarım çalışmalarının bu akşam tamamlanacağını ve bu gece birinci etabın trafiğe açılacağını bildirdi.

Bakan Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, 27 Haziran'da başlatılan üstyapı ve derz onarım çalışmalarının köprünün birinci etabında bu akşam tamamlanacağını söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasını takiben birinci etabın bu gece trafiğe açılacağını ifade eden Turhan, "Köprü platformunun bir tarafının trafiğe tamamen kapatılmasıyla yoğun ve sistemli yapılan çalışmalar neticesinde birinci etap çalışmalar hedeflenen süreden önce tamamlandı." diye konuştu.

Bakan Turhan, hızla köprünün kuzey platformunda çalışmalara başlanacağını dile getirdi. Turhan, hava şartlarının uygun olması ve öngörülemeyen bir problem yaşanmaması halinde ikinci etap çalışmalarının da Kurban Bayramı öncesinde bitirilmesinin planlandığını bildirdi.

Turhan, ileriki yıllarda ihtiyaç duyulması halinde yapılacak üstyapı onarımlarında trafiğin çok fazla etkilenmemesi için sadece en üst tabakanın yenilenmesinin yeterli olacağına, böylece İstanbul trafiğinin köprü üstyapı onarımlarından en az seviyede etkileneceğine dikkati çekti.

(AA)

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