FSM köprüsünde çalışmaların ne zaman biteceği açıklandı!

FSM Köprüsü'nde mevcut eski asfalt kaldırılıp, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak tabliye izolasyonu yapılacak ve yeni asfalt tabakalarının serilmesiyle köprü tabliyesinin her iki ucundaki mevcut genleşme derzlerinin onarımları yapılacak. Gerekli önlemlerin alındığı çalışmalar sırasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor. Peki, FSM köprüsünde çalışmalar ne zaman bitecek?

1988’den bu yana hizmet veren Avrupa’dan Anadolu yakasına geçişi kolaylaştıran Fatih Sultan Mehmet köprüsünün çalışmaları 27 Haziran’da başlamıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 17 Ağustos'a kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa-Asya istikametindeki 4 şerit ulaşıma kapatılarak, gidiş ve gelişler 2'şer şeritten devam edecektir"