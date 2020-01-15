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  3. Fransız vakfa verilen okul, FETÖ adresinde

Fransız vakfa verilen okul, FETÖ adresinde

Fransız vakfa verilen okul, FETÖ adresinde

FETÖ, Senegal’deki okulunu Fransız vakfına vererek Maarif’e devrinin önüne geçerken, vakıf adresinin örgüt imamının evi olduğu ortaya çıktı.  

FETÖ, Senegal’de bulunan Bosphore Koleji’ni Fransız bir vakfa vererek Senegal devletinin okulu Türkiye Maarif Vakfı’na devretmesini engellerken, okulun devredildiği vakfın kayıtlı olduğu adresin, Fransız vatandaşlığı bulunan FETÖ’nün sözde Senegal imamı Adnan Hoşoğlu’nun Fransa’daki ev adresi olduğu ortaya çıktı. Eski Senegal Eğitim Bakanlığı Müfettişi Ahmed Sall şunları söyledi: “FETÖ’nün sözde Senegal imamı Adnan Hoşoğlu, okulların Türkiye’ye devredilmesinin önüne geçmek için Bosphore Koleji’nin hisselerinin yüzde 74’ünü Fransa merkezli Horizon Vakfı’na, yüzde 26’sını da Fransa yanlısı muhalif gazete Le Quotidien gazetesinin sahibi Senegalli işadamı Madiambal Diagne’ye devretti. Burada FETÖ’nün yaptığı büyük bir aldatmaca var.”

 


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