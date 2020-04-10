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  3. Fransız uçak gemisinde 50 denizcide koronavirüs tespit edildi

Fransız uçak gemisinde 50 denizcide koronavirüs tespit edildi

Fransız uçak gemisinde 50 denizcide koronavirüs tespit edildi

Fransız Deniz Kuvvetleri'ne ait Charles-de-Gaulle adlı uçak gemisinde 50 denizcide koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransız medyası, Charles-de-Gaulle adlı uçak gemisinde 50 denizcide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. 3 askerin helikopter ile hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

FRANSA’DA SON DURUM

Fransa’da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 117 bin 749’a; koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12 bin 210’a yükseldi.


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