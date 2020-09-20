Fransız haber sitesi Aleteia: ‘Türkiye yeniden saygı ve korku uyandırıyor'

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki meşru faaliyetleri ve özellikle son yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkede yaşanan değişim, Fransız basınının da dikkatini çekti. Türkiye’nin yeniden saygı ve korku uyandırdığını yazan Fransız haber sitesi Aleteia, “Türkiye geri döndü” başlıklı bir makale yayımladı.

Aksam.com.tr’nin Aleteia’dan aktardığı habere göre, Osmanlı İmparatorluğu’nun Akdeniz’e ilişkin planlarına sahip çıkan Türkiye’nin, Avrupa ülkelerinin sergilediği zayıflığa karşın kararlılık ve güç gösterdiği vurgulandı.

“TÜRKİYE KENDİ MENFAATLERİNİ, FRANSA İSE YUNANİSTAN’I SAVUNUYOR”

Diğer tüm ülkeler gibi Türkiye’nin de kendi menfaatlerini savunduğunun hatırlatıldığı yazıda, Fransa’nın ise “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki planlarını bozmak için Yunanistan’ı desteklemeyi tercih ettiği” belirtildi.

“AYNI GERİLİM, BAŞKA BİR TÜRK HÜKÜMETİYLE DE YAŞANABİLİRDİ”

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlı duruşuna karşı “Sorunumuz Türk halkıyla değil, Recep Tayyip Erdoğan ve hükûmetiyledir.” diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a da yanıt veren Aleteia haber sitesinde şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’deki mevcut yönetimin bahane edilmesine gerek yok. Aynı gerilim, Erdoğan liderliğindeki AK Parti dışındaki başka bir hükûmetle de yaşanabilirdi.”

“TÜRKİYE TOPRAKLARIMIZI İŞGALE KALKIŞMAYACAK”

Türkiye hakkında “saldırgan ve yayılmacı” izlenimi vermeye çalışan çeşitli medya kuruluşları ve siyasilere de yanıt veren makalede, Fransız okuyucularla “Türkiye bize savaş açmayacak ve yarın sabah topraklarımızı işgale kalkışmayacak.” mesajı paylaşıldı.

“TÜRKİYE, KENDİNİ YENİDEN KEŞFEDİYOR”

Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığına geldiği günden bu yana Türkiye’nin geçirmekte olduğu dönüşümün dikkate değer olduğu kaydedilen makalede şu yorumda bulunuldu:

“Bu ülke bir şekilde kendi medeniyet ve dini temellerini yeniden keşfetme, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihsel anlatısının bağlarını yeniden kurma sürecinde. Denizlerdeki anlaşmazlığının ötesinde, bu boyutun da Avrupa ülkeleri tarafından ciddiye alınması gerekir.”

Türkiye’de kişi başına düşen gayri safi milli hasılanın iyi bir seviyede olduğu ve ülke borçlanmasının ölçülü tutulduğu hatırlatılan yazıda, “İşte Avrupa kapılarındaki bu büyük ülkeye dair yeni durum; yüzölçümü, nüfus, medeniyet ve tarih bakımından büyük bir ülke; gururlu, genç ve kalabalık bir halk ile karşı karşıyayız.” denildi.

“TÜRKİYE YENİDEN SAYGI VE KORKU UYANDIRIYOR”

Türkiye’nin ekonomi, sağlık ve eğitimi bir araya getiren İnsani Gelişme Endeksi’nin yüksek seviyelerde bulunduğunu vurgulayan yazıda şöyle devam edildi:

“Türkiye, önemli bir askeri güç. Bu büyük ülke giderek tarihine, kültürüne ve dini İslam’a bağlı bir güç-medeniyet haline geliyor. Bir şekilde Türkiye yeniden saygı ve korku uyandırıyor. Avrupa ülkeleri ise bunun aksine daha az saygı ve korku uyandırıyor.”

“GELECEK, SAĞLAM MEDENİYETLERE VE DİNİ TEMELLERE DAYALI GÜÇLÜ ULUSLARA AİTTİR”

Bugün Avrupa ülkelerinin Türkiye’yi güçlü kılan demografi, kültürel ve dini kimlik ile güç-medeniyet açısından zayıf olduklarının altı çizilen makale, şu satırlarla sona erdi:

“Belki de tarihin dersleri üzerinde derin derin düşünmeli ve kesin bir dönüşü hayal etmeye başlamalıyız. Aslında gelecek muhtemelen kalabalık, genç ve gururlu halklara, sağlam medeniyetlere ve dini temellere dayalı güçlü uluslara aittir.”