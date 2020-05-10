Fransız haber ajansı AFP, Türk filyasyon ekiplerinin başarısını anlattı: Dedektif gibi iz sürüyorlar

Koronavirüs salgınıyla mücadelesindeki başarısı dünyanın önde gelen basın kuruluşları tarafından uluslararası topluma duyurulan Türkiye’nin yeni iftihar kaynağı, tamamı sağlık profesyonellerinden oluşan yaklaşık 6 bin filyasyon ekibi oldu.

Aksam.com.tr’nin AFP’den aktardığı habere göre, hepsi birer dedektif gibi çalışan filyasyon ekipleri, koronavirüs hastalarıyla temasta bulunmuş olan kişileri belirleyip izleyerek 24 saat boyunca potansiyel yeni koronavirüs vakalarını tarıyor.

Potansiyel vakaları tespit etmek için doktorların “gerçek bir dedektiflik çalışması” yürüttüğünün altını çizen Fatih Belediyesi İlçe Sağlık Müdürü Melek Nur Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir hasta tespit edildiğinde, ilk semptomların ortaya çıkmasından 48 saat önce virüs testi pozitif çıkana kadar virüsün seyrini izlemeye çalışıyoruz.”

Filyasyon süreci nasıl işliyor?

Doktorların tespit edilen hastaya “Nereye gitti?”, “Kiminle konuştu?”, “Maske takıyor muydu?” gibi sorular yönelttiği kaydedilen haberde, böylelikle 14 gün boyunca tecritte kalmalarını istemek için temas ettikleri potansiyel hastaların bir listesinin yapıldığı belirtildi.

AFP muhabiri, Fatih’te gerçekleştirildiğine şahit olduğu bir filyasyon operasyonunu şu satırlarla kaleme aldı:

“Fatih'te iki doktor az önce tam da böyle bir vakaya müdahale etti. Gördükleri kadın yorgundu ve migreni vardı. Binadan çıktıktan sonra doktorlar koruyucu ekipmanlarını çıkardılar ve büyük bir çöp torbasına attılar. Aralarından biri, gün içinde laboratuvara gönderilecek numuneyi içeren büyük bir kutu taşıyor.”

Filyasyon ekibinden Pratisyen Hekim Mustafa Sever, “Test pozitifse, bu kadın dosyamıza doğrulanmış vaka olarak girecek, ki bu da yeni bir iz sürme sürecine neden olacak.” diye konuştu.

Filyasyon, Türkiye’de ilk kez uygulanmıyor

Koronavirüs pandemisinin ölçeği sebebiyle mecut iz sürme operasyonlarının devasa olmasına karşın bu sistemin Türkiye’de ilk kez uygulanmadığı ifade edilen haberde, Pratisyen Hekim Mustafa Sever’in, İstanbul’da kızamık salgını sırasında da benzer taramaların yapıldığını söylediği aktarıldı.

Sadece iz sürmüyor, aynı zamanda hastaları rahatlatıyorlar

Sadece İstanbul’da 2-4 filyasyon görevlisinden oluşan 100 ekibin sürekli yeni koronavirüs vakalarının izini sürdüğü belirtilirken, söz konusu filyasyon ekiplerinin, temasa geçecekleri kişilere pedagoji uygulama ve onları rahatlatma rollerini de üstlendikleri kaydedildi.

Doktor Sever, potansiyel koronavirüs hastalarının rahatlatılmasıyla ilgili olarak, “İnsanların evlerine gittiğimizde birilerinin kendileriyle ilgilendiğini, terk edilmediklerini görüyorlar. Endişeliyseler, rahatlatmak için onlarla konuşuyoruz.” sözlerini kullandı.