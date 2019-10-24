Fransız dergisine tarihi yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu küstahlığa Fransa’nın Cezayir, Gabon, Moritanya, Senegal, Gine, Kongo, Tunus, Komor Adaları, Madagaskar, Cibuti, Mali, Benin, Çad ve Fas’ta yaptığı ‘etnik temizlikle’ cevap verdi. Kalın, “Suriye’deki piyonları PKK ağır darbe yiyip oyunları bozulunca, paniklediler. Kuklalarını korumak için her yola başvuruyorlar ama netice alamıyorlar” ifadelerini kullandı.