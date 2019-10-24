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  3. Fransız dergisine tarihi yanıt

Fransız dergisine tarihi yanıt

Fransız dergisine tarihi yanıt

Avrupa’da İslam düşmanı çizgisiyle tanınan Fransız Le Point dergisi kapağında Başkan Erdoğan’ın fotoğrafına yer vererek “Etnik temizlik Erdoğan’ın metodu. Erdoğan’ın Avrupa’yı tehdit etmesine izin vermeli mi” ifadeleriyle küstah bir habere imza attı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu küstahlığa Fransa’nın Cezayir, Gabon, Moritanya, Senegal, Gine, Kongo, Tunus, Komor Adaları, Madagaskar, Cibuti, Mali, Benin, Çad ve Fas’ta yaptığı ‘etnik temizlikle’ cevap verdi. Kalın, “Suriye’deki piyonları PKK ağır darbe yiyip oyunları bozulunca, paniklediler. Kuklalarını korumak için her yola başvuruyorlar ama netice alamıyorlar” ifadelerini kullandı.

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