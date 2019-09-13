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Fransa-Türkiye hattında anestezili operasyon

Fransa-Türkiye hattında anestezili operasyon

Yurtdışına kaçan tacizci 10 yıl sonra Fransa’da yakalandı. Zanlı, uçakta taşkınlık çıkarınca iadesi ertelendi. Sağlık Bakanlığınca gönderilen anestezi uzmanı tarafından uyutulan şahıs, gözünü Türkiye’de açtı.

BÜLENT ŞANLIKAN

Yozgat Sorgun’da 2009 yılında “Konuşacağız” dediği M.Ş. adlı çocuğu ormanlık alana götürüp önce darp eden ardından cinsel saldırıda bulunan A.Ş, olaydan sonra yurtdışına kaçtı. Interpol Daire Başkanlığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan ve 194 ülkede aranan A.Ş., geçtiğimiz günlerde Fransa’da yakalandı. 

KENDİSİNE ZARAR VERDİ

Şüphelinin Türkiye’ye iadesi Fransa makamlarınca kabul edildi. Bunun üzerine Türkiye’den bir ekip kendisini almak için 9 Eylül’de Paris’e gitti. Havalimanına getirilişi sırasında kolundaki metal kelepçelerle kendisine zarar veren zanlı A.Ş, refakatçi Fransız polisini de tekmeleyerek yaraladı. Türk polisi tarafından teslim alınan A.Ş., bindirildiği uçakta da taşkınlık yapmaya devam edince uçuş güvenliğini tehlikeye sokmamak adına aşağıya indirildi. Durum Ankara’ya bildirildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı bir anestezi uzmanını Fransa’ya gönderdi.  

INTERPOL’ÜN TASARLADIĞI ÖZEL KELEPÇE KULLANILDI

Fransa’ya giden anestezi uzmanı tacizci A.Ş.’nin sakinleşmesi anestezi uyguladı. A.Ş.’nin uçuş sırasında herhangi bir taşkınlık yapmaması için kumaş ve plastik hammaddeden oluşan ve Interpol tarafından tasarlanan özel bir kelepçe kullanıldı. Tüm önlemler alındıktan sonra 10 Eylül’de Türkiye’ye getirilen tacizci adli makamlara teslim edildi. 

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