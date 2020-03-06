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Fransa'da bir Türk vatandaşı koronavirüsten öldü

Fransa'da bir Türk vatandaşı koronavirüsten öldü

Fransa'nın Soissons şehrinde koronavirüsten bir Türk vatandaşının öldüğü duyuruldu.

Fransa'nın Soissons şehrinden son dakika acı bir haber geldi. H.B. isimli Türk vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve daha sonra adına Covid-19 denilen koronavirüs (corona virüsü), Antarktika hariç tüm kıtalara ve 80'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs ile ilgili acı bir bilgi ortaya çıktı. Türkiye'de bugüne kadar herhangi bir koronavirüs vakası ya da bundan dolayı bir ölüm görülmedi. Korona virüsünden ölen ilk Türk ise Fransa'da yaşayan 66 yaşındaki H.B. olduğu açıklandı.

H.B.'nin corona virüsü sebebiyle hayatını kaybettiği yakınları tarafından teyit edildi.

Corona virüsünden hayatını kaybeden ilk Türk olan H.B.'nin cumartesi gününden bu yana solunum yetersizliği sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve 3 oğlu ile eşinin karantina altında olduğu gelen bilgiler arasında.


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