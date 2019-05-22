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  3. Fırsatçıların 'kaçak' iskelelerine yıkım emri

Fırsatçıların 'kaçak' iskelelerine yıkım emri

Fırsatçıların 'kaçak' iskelelerine yıkım emri

Muğla’nın Marmaris İlçesi'nde, 31 Mart yerel seçimlerini fırsat bilen işletmeciler, ilgili yönetmelikleri hiçe sayarak, sahillere neredeyse adım başı derme çatma yapılmış çok sayıda kaçak iskele kondurdu.

Ender TÜRKKAN

Sadece Söğüt Mahallesi’nin sahilinde 60 kadar iskele bulunduğunu savunan bölge halkı “Artan kaçak yapılarla kendi ayağımıza sıkıyoruz” diyerek bir önce önlem alınmasını istedi. Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yerel yönetimlere ‘kaçak iskeleleri yıkın’ emrini verdi. Marmaris Çevrecileri Derneği (MÇD) Başkanı Ahmet Kutengin, isyana yol açan tüm iskelelerin, ilgi kanun ve yükümlülüklere uymadığı için kaçak olmakla kalmayıp, ekolojik dengeyi bozarak doğaya da zarar verdiğini belirtti. 

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