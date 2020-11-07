Fırsatçılara karşı önlem... Nakliyede tek fiyat uygulanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde hasar tespit çalışmalarının hızla yürütüldüğünü belirtti. Bakan Kurum, “Bugüne kadar 47 bin 689 binada 278 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık. Acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 283, 4 bin 100 bağımsız bölüme ulaştı. 2 bin 508 az hasarlı, 338 de orta hasarlı binamız var. Ekiplerimizin ulaşamadığı vatandaşlar hasar tespitlerini ‘hasartespit.cbs.gov.tr’ adresinden öğrenebilirler” diye konuştu.

GEREKLİ İŞLEM YAPILACAK



Kurum, taşınmak isteyen bazı vatandaşların nakliye fiyatlarıyla ilgili şikayetlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: “Artık tek bir taşınma rayici uygulanacak. Bu tür bir uygulama gördüğümüz takdirde de gerekli işlemi valiliğimiz yapacaktır.”

AZ HASARLI EVLERE GİRİLEBİLİR



Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti: “Binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Orta hasarlı binalarda oturan vatandaşlarımız binalarını bir yıl içerisinde güçlendirmek durumundalar. Yıkılan tüm binalar ve etrafındaki riskli binaları içeren projeleri yerinde yapacağız. Bu projeler de zemin artı 5 katı geçmeyecek. 1 yıl içerisinde teslim ediyor olacağız.”

ENKAZIN SEBEBİ YETERSİZ MALZEME



İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık (İTÜ) Rektörlüğü’nün görevlendirdiği heyet, İzmir depreminin ardından bölgede incelemede bulundu. Çok katlı betonarme binalarda yapılan incelemelerde yetersiz malzeme, düzensiz taşıyıcı sistemler, yerel zemin koşullarının olumsuz etkisi gibi nedenler tespit edildi. Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, “Mevcut yapı stokunun bir an önce aksiyona alınarak elden geçirilmesi öneriliyor. Bu yapı stokunun hızlı bir şekilde elden geçirilmesi gerekiyor.”

ANTALYA’DA EVLER YAN YATTI



Antalya’da yıllar önce arıkların geçtiği yumuşak zemine yapılan gecekondular zamanla yan yatmaya ve çatlaklar oluşmaya başladı. Mahalledeki 50 gecekondunun yatık olduğunu söyleyen Muhtar Mustafa Yılmaz, “En ufak bir sarsıntıda bu evlerde kalanların kurtuluşu olmaz” diye konuştu.

AYDA, NORMAL ODAYA ALINDI



İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin’in Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisi tamamlandı. Ayda, dün sabah cerrahi servisinde normal odaya alındı. Hastanede 21 depremzedenin tedavisi sürüyor.

İSTANBUL DEPREMİNDE 48 BİN BİNA YIKILACAK



İzmir’de depreminin ardından İstanbul İstatistik Ofisi, ‘İstanbul’un deprem raporu’nu yayımladı. Yapılan araştırmalara göre İstanbul, beklenen 7,5 büyüklüğündeki bir depreme hazırlıksız yakalanırsa 48 bin bina yıkılacak ya da ağır hasar görecek. 194 bin bina orta ve üstü hasar alacak. Afet ve acil durum anında hayati önem taşıyan, bölgeye yardımların ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşımı zorlaşacak. Böyle bir durumda yolların en az yüzde 30’unun kapanması öngörülüyor. Ayrıca yaşanacak ekonomik kaybın ise, en az 120 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.