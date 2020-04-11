Fırınlar açık mı? Fırınlar sokağa çıkma yasağında kapalı mı, açık mı? İşte son durum!

Fırınlar hafta sonu açık mı? sorusu binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Corona virüsle mücadele kapsamında alınan yeni önlemlere göre 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı fırınların açık olup olmadığını merak edenler ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı, kapalı mı? İşte cevabı...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINLAR AÇIK MI?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde fırınların çalışacağını belirterek, "Ekmek vatandaşların kapılarına kadar götürülüp verilecek, satış yapılacak. Araçlar mahalle mahalle dolaşıp ekmek satışını gerçekleştirecek." dedi.

Balcı, yaptığı açıklamada, vatandaşların ekmek konusunda tedirgin olmalarını gerektiren bir durumun bulunmadığını söyledi.

Bütün fırınların bilgilendirildiğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Fırınlarımız çalışacak. Ekmek vatandaşların kapılarına kadar götürülüp verilecek, satış yapılacak. Araçlar mahalle mahalle dolaşıp ekmek satışını gerçekleştirecek. Vatandaşlarımızın ekmek aramaması için fırıncılarımız mümkün olduğu kadar fazla ekmek yapmaları konusunda bilgilendirilmiştir. Çünkü ilk gün önemli. İlk gün insanlarımızın ekmek arayıp tedirgin olmaması gerekiyor."

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: TELAŞ SÖZ KONUSU OLMASIN



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 ile ilişkin sokağa çıkma yasağını değerlendirirken, "Pazar gününden itibaren bu devam edecek diye bir telaş söz konusu olmasın. Pazar günü akşam saat 24.00 itibarıyla bitecektir. Vatandaşlarımızı bir bulaştan korumak için bu adım atılmıştır." dedi.

İlgili genelgeyi valiliklere gönderdiklerini belirten Soylu, "İşin başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleşen bir süreç yönetimi ortadadır. Bu süreçte dört temel meseleyi gözümüzün önünden kaçırmadık. Birincisi kamu düzeninin sağlanması, ikincisi sağlık sisteminin ayakta kalması ve sürdürülebilmesi, üçüncüsü üretim ve tedarik zincirinin devam etmesi, dördüncüsü sosyal mesafe ve sosyal izolasyon." diye konuştu.



Daha önce 65 yaş üzerindeki ve 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildiğini, 31 ile giriş-çıkışın sınırlandığını ifade eden Soylu, gelinen noktada, tüm verileri göz önüne alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birlikte Sağlık Bakanlığı ile değerlendirerek, hafta sonu için 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.

Soylu, "Vatandaşlarımızdan talebimiz şudur: Bir telaşa gerek yok." dedi.

30 BÜYÜKŞEHİR İLE ZONGULDAK'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLADI



Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde 12 Nisan saat 24.00'e kadar vatandaşlar sokağa çıkamayacak.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.