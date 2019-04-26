Firari FETÖ hükümlüsü Tekirdağ'da yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari Ü.M'nin, Kapaklı'da olduğunu tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Ü.M, Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

(AA)