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Firari eski hakim Nalan Can tutuklandı

Firari eski hakim Nalan Can tutuklandı

Denizli'de yakalanan, yaklaşık 3 yıldır "terör örgütüne üye olma" suçundan aranan eski hakim Nalan Can tutuklandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yaklaşık 3 yıldır firar olan ve Denizli'de yakalanan eski hakim Nalan Can'ın "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 eski hakim ve savcının yargılandığı davanın firari sanıklarından Nalan Can Denizli'de yakalandı.

Yaklaşık 3 yıldır aranan Can, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla davaya bakan Yargıtay 16. Ceza Dairesinde hakim karşına çıktı.

Mahkeme heyeti, Can'ın terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanmasını kararlaştırdı.
 

(AA)

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