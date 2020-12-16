16 Aralık 2020 Çarşamba 10:26 | Son Güncelleme:
Financial Times, koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi "Yılın Kişisi" seçti
Financial Times, koronavirüs aşısını bulan Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi "Yılın Kişisi" seçti.
Financial Times, koronavirüs aşısını bulan Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi "Yılın Kişisi" seçti.
Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya başlayan ve 1 yıldır etkisini sürdüren koronavirüs salgını milyonlarca kişinin ölümüne neden olurken tüm dünya aşı haberleriyle umutlandı.
AŞI 4 ÜLKEDE ONAYLANDI
Amerikan Pfizer şirketi ve Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech yaptıkları çalışmalar sonucunda koronavirüse karşı etkili aşı geliştirdi. Aşı ABD, Kanada, İngiltere veKuveyt'te onaylanırken, aşılanma süreci de başladı.
YILIN KİŞİSİ SEÇİLDİLER
Financial Times gazetesi ise 'Yılın Kişisi' olarak koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi seçti.