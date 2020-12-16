Financial Times, koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi "Yılın Kişisi" seçti

Financial Times, koronavirüs aşısını bulan Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi "Yılın Kişisi" seçti.



Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya başlayan ve 1 yıldır etkisini sürdüren koronavirüs salgını milyonlarca kişinin ölümüne neden olurken tüm dünya aşı haberleriyle umutlandı.

AŞI 4 ÜLKEDE ONAYLANDI

Amerikan Pfizer şirketi ve Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech yaptıkları çalışmalar sonucunda koronavirüse karşı etkili aşı geliştirdi. Aşı ABD, Kanada, İngiltere veKuveyt'te onaylanırken, aşılanma süreci de başladı.

YILIN KİŞİSİ SEÇİLDİLER

Financial Times gazetesi ise 'Yılın Kişisi' olarak koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi seçti.