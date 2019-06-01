  • $5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
01 Haziran 2019 Cumartesi 14:07 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:07

Filibe'den Edirne'ye ilk tren geldi

Filibe'den Edirne'ye ilk tren geldi

TCDD Taşımacılık AŞ ile Bulgaristan Demiryolları arasındaki mutabakat kapsamında Filibe'den Edirne'ye ilk tren geldi.

TCDD Taşımacılık AŞ ile Bulgaristan Demiryolları arasında varılan mutabakat kapsamında, Bulgaristan'ın Filibe şehrinden Edirne'ye tren seferleri başladı. Filibe'den saat 08.40'ta hareket eden tren, Dimitrovgrad, Svilengrad ve Kapıkule istasyonlarından geçerek 12.20'de Edirne Garı'na ulaştı. Edirne Garı'na gelen trendeki yolcular kendilerini görüntüleyen gazetecileri vagonlarda selamladı. 

Edirne'den Filibe'ye dönüş için tren saat 17.00'de kalkacak. Tren, 184 kilometre katederek Filibe'ye saat 21.15'te varacak. Cumartesi ve pazar günleri düzenlenecek seferlerde ücretler kişi başı 6,86 - 10,36 avrodan satılıyor.

Filibe'den gelen Elif Radeva, gazetecilere yaptığı açıklamada, rahat bir yolculuk geçirdiklerini söyledi. Daha önce otomobille geldiğini ifade eden Radeva, "Yaz aylarında yurt dışında yaşayan Türkler sınır kapılarında yoğunluk oluşturuyor, gümrük daha sıkı. Trenle trafiğe takılmadan gelmiş olacağız, gayet güzel düşünülmüş." dedi.

Bir gazetecinin, "Trenin Edirne'ye varması ve kalkış saati arasındaki süre burada size yetecek mi?" sorusuna Radeva, "Tabi Edirne'ye ne için geldiğinize bağlı. Pazar için biraz zaman kısa ama bir kahve içmek için ya da gezmek için bu süre yeterli." yanıtını verdi.

(AA)

Görenler gözlerine inanamadı! Bakın balkona neden çıkmış

<p>Peki ömür uzuyor da bunun kalitesi nasıl olacak? En sağlıklı şekilde, elden ayaktan düşmeden bu ö

Bir Ömrü Nasıl Kaliteli Yaşarız? | #SağlıklıRamazalar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yerli uydumuz GÖKTÜRK-2, Mekke ve Medine'yi görüntüledi

LGS örnek soruları ve cevapları MEB'te! 2019 LGS soruları nasıl olacak?

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.